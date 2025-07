A distanza di due anni dalla sottoscrizione della convenzione con la Regione con la quale viene dato in comodato d’uso gratuito al Comune il caseggiato dell’ex Cooperativa Caprera, a Moneta, e a distanza di oltre un anno dalla presentazione del progetto di fattibilità (quello esecutivo era stato detto sarebbe stato approvato di lì a poco ma così non è stato), riguardanti una struttura d’accoglienza, diurna e notturna, per ragazze e ragazzi con disabilità, ieri notte, 16 luglio, il sindaco Fabio Lai, ha annunciato che entro la fine d’agosto saranno messi in gara i lavori per la realizzazione.

«Sono state ottenute tutte le autorizzazioni ha affermato il sindaco e pertanto non ci rimane che andare a gara». L’annuncio è stato dato al termine del concerto che l’associazione Insieme per Domani, con il suo Coro Inclusivo, ha tenuto sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena, alla presenza di un folto pubblico. Di che cosa si tratta esattamente?

«Non sarà un istituto – affermò un anno fa il sindaco - sarà una casa famiglia, una struttura, un mix tra il recupero di un bene storico e un intervento di tipo moderno, con delle vetrate che consentiranno l’ampliamento dei locali». Il progetto è stato realizzato sulla base delle indicazioni dell'associazione Insieme per il domani, che tengono conto delle esigenze e delle necessità degli utenti.

«Ci saranno ampi spazi per vivere e svolgere diverse attività, e camerette per dormire» disse ancora il sindaco, «non ci saranno ovviamente barriere architettoniche, gli scivoli avranno la giusta pendenza e ci saranno aree dedicate». La struttura, di circa 500 m² quadri, una volta ultimata e arredata, dovrebbe andare incontro alla preoccupazione di molti genitori, per il tempo nel quale non ci saranno più.

