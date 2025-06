È stata inaugurata Casa Giovani, realizzata dalla Caritas diocesana con il contributo dell’8×1000, un luogo d’accoglienza per ragazzi, giovani e adulti.

A tagliare il nastro sono stati il vescovo Roberto Fornaciari, il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis. Tra i presenti il responsabile dell’oratorio don Mureddu, don Cesare Nicolai, il direttore dell’Istituto Euromediterraneo don Giorgio Diana, alcuni sindaci della zona.

Casa Giovani si propone di dare una risposta concreta ai bisogni delle nuove generazioni non solo come un luogo nel quale poter costruire legami autentici e dove essere aiutati per affrontare nel migliore dei mondi le sfide e le difficoltà della crescita.

A ciò si aggiungono attività di supporto scolastico (servizio di doposcuola con tutor dedicati), laboratori creativi, assistenza versi per l’orientamento lavorativo (con supporto per elaborazione curriculum, ricerca del lavoro e preparazione per i colloqui) e aiuto psicologico (accompagneranno gli studenti nello studio e nella gestione delle difficoltà emotive legate all’apprendimento).

Mancheranno inoltre laboratori creativi, di carattere manuale, artistico e teatrale. Casa giovani si avvale della collaborazione di esperti, enti e associazioni.

© Riproduzione riservata