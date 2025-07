Sicurezza, "moralizzazione", buon gusto e decoro, sembrano essere le parole d’ordine del nuovo regolamento di Polizia Urbana di Palau, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 24 luglio, contenente nuove norme e sanzioni «per garantire decoro e sicurezza».

A cominciare – tra le altre - dalle disposizioni che vietano, «su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l’atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare».

È vietato anche «l’accattonaggio molesto e invasivo» mentre «le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente donazioni in denaro. L’utilizzo di minori nell’accattonaggio è sempre vietato».

Provvedimenti e sanzioni anche per comportamenti che possano «offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, bagni pubblici autopulenti, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

Il nuovo regolamento vieta inoltre di «passeggiare ed entrare in luoghi e locali pubblici a torso nudo, quali esercizi commerciali, strade urbane, piazze cittadine, luoghi di culto e luoghi istituzionali, ad esclusione delle aree destinate alla balneazione e delle spiagge».

Non si può inoltre stendere biancheria o panni di ogni genere, fuori dalle finestre o sui terrazzi, che prospettano verso via Nazionale, Piazza della Chiesa, Piazza due Palme, Piazza Fresi, Piazza del Molo, via Capo D’orso, via Fonte Vecchia, e lungo le arterie stradali di principale passaggio turistico. Nelle altre aree, in ogni caso, gli oggetti esposti devono comunque sottostare ad alcune prescrizioni.

