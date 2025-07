Momenti di paura questa mattina nelle acque di Arzachena, in località Piccolo Pevero, dove una barca di circa otto metri è finita su una secca riportando gravi danni al timone e iniziando a imbarcare acqua. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando i vigili del fuoco del presidio acquatico di Cannigione sono intervenuti per mettere in sicurezza la barca, che ha riportato ingenti danni al timone e ha imbarcato molta acqua.

La squadra ha prestato primo soccorso alle quattro persone a bordo, poi l’imbarcazione è stata successivamente trainata nel porto di Porto Cervo. Sul posto è intervenuta anche una motovedetta della Guardia Costiera.

