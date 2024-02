Evaso dai domiciliari, è stato arrestato in flagranza dai poliziotti del commissariato di Tempio Pausania.

Qualche giorno fa, l’uomo – di circa 40 anni – doveva essere tradotto in una struttura per l’esecuzione delle misure di sicurezza a suo carico ma non è risultato presente nell’abitazione. Le prime informazioni confermavano che fosse uscito di casa poco prima e che poteva essere armato di balestra.

Gli agenti si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato in brevissimo tempo. Con sé non aveva alcuna arma ma, nelle vicinanze, è stata trovata la freccia di una balestra, messa sotto sequestro per gli accertamenti, conficcata nella portiera di un’auto parcheggiata.

