Avevano trasformato la cantina in una pasticceria abusiva, ignorando il rispetto delle normative igieniche. L’ispezione dei carabinieri, a Tempio, ha fatto emergere violazioni anche rispetto alla conservazione e all’etichettatura degli alimenti, mettendo a rischio la salute dei clienti.

La segnalazione è arrivata da alcuni residenti, che avevano notato la vendita sospetta di dolci nel quartiere. Da qui l’intervento dei militari, che hanno sequestrato il laboratorio in attesa che il titolare regolarizzi la situazione.

I controlli si sono estesi ad altri tre locali della zona. Anche in questo caso, son scattate le sanzioni per la scarsa igiene, oltre che per la mancanza della tracciabilità degli alimenti e le violazioni rispetto alla vendita dei prodotti preimballati. I proprietari sono stati multati e dovranno adeguarsi alle normative per proseguire l’attività.

