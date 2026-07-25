Grave incidente stradale questa mattina, in località Vaccileddi, a Loiri Porto San Paolo. Poco dopo le 11, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture e una motocicletta si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il motociclista. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dall'equipe medica del 118, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Olbia a bordo dell'elisoccorso. Incolumi i conducenti delle due automobili coinvolte nell’incidente: per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, con la squadra che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico nella zona è rimasto completamente bloccato per diverse ore.

(Unioneonline/v.f.)

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