Al Pronto soccorso dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio mancano medici, così i manager tolgono giacca e cravatta e indossano il camice.

Il dg della Asl Gallura Marcello Acciaro e il direttore sanitario Raffaele De Fazio oggi pomeriggio hanno preso servizio al Pronto soccorso, rimasto senza medici in turno.

Nessun medico era disponibile per coprire il turno di questa domenica, il presidio rischiava di restare chiuso fino alle 20: per questo i due manager, al fine di evitare disagi, ci hanno messo una toppa e sono tornati ai loro incarichi originari.

Un’iniziativa in extremis che potrebbe non restare isolata. I medici in pianta stabile nel presidio di Tempio latitano, già il Paolo Dettori è stato costretto a chiudere il suo punto nascita tra le proteste dei comuni e dei cittadini dell’Alta Gallura.

Perlomeno il “sacrificio” dei due manager ha evitato che si ripetesse quanto accaduto ai primi di gennaio all’ospedale Antonio Segni di Ozieri: non si trovava nessuno per coprire i turni notturni, così il Pronto soccorso restò chiuso per cinque notti di fila.

