Da oggi, 13 agosto, fino al 15, inizia ad Arzachena il lungo weekend di Ferragosto, 3 notti di festa tra fuochi d'artificio e folclore ovvero una serie di appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale, con l’obbiettivo di intrattenere residenti e turisti, valorizzando il territorio e offrendo momenti di aggregazione. I festeggiamenti per il fine settimana sono in programma tra il centro storico di Arzachena e i borghi sul mare di Cannigione e Baja Sardinia: un'occasione, scrive l’Amministrazione comunale, “per vivere appieno le vacanze, scoprire la destinazione e le sue tradizioni in un contesto vivace che unisce musica, spettacoli e la bellezza del paesaggio”.

Oggi è in programma il Festival Internazionale del folclore Città di Arzachena: Dalla scalinata della chiesa di Santa Lucia, lungo corso Garibaldi, sino all’arrivo in piazza Risorgimento per l’esibizione finale, sfilano i ballerini con i costumi tradizionali della Sardegna, ma anche quelli provenienti da Argentina, Polinesia, Spagna e Macedonia. Da vent' anni, l’organizzazione della manifestazione è a cura del Gruppo folk Città di Arzachena. L’inizio è previsto alle 20:00 circa. Domani, giovedì 14 agosto, nel borgo di Baja Sardinia, dalle 22:00, musica e fuochi d’artificio in piazza Due Vele. Il concerto in programma ospita i chitarristi Federico Aicardi e Ettore Cimpincio, con la regia del Consorzio del Comprensorio di Baja Sardinia. A seguire, lo spettacolo di cascate e fontane luminose multicolore visibile dalla piazzetta e dalla spiaggia.Venerdì 15 agosto, Ferragosto, nel borgo di Cannigione, dalle 22:00, il Parco Riva Azzurra ospita lo show Teenager forever, ti sblocco un ricordo, organizzato da R&G Music. Si tratta di una selezione musicale studiata per far cantare e ballare diverse generazioni. La serata terminerà con un’altra coreografia di luci e colori che illuminerà il Golfo di Arzachena per celebrare la notte di Ferragosto. Ma c’è anche altro, ad Arzachena, come i trekking urbani gratuiti (oggi, mercoledì 13 agosto a Cannigione e sabato 16 agosto nel centro storico di Arzachena) in cui si raccontano aneddoti sui personaggi e le vicende che hanno segnato il passato di questa parte di Gallura.

