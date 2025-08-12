Allarme nella notte a Olbia in località Sa Istrana per un incendio di sterpaglie che si è poi propagato all’interno del campo rom adiacente.

Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, intervenuti attorno alle 3:30, ha impedito che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni vicine.

Non si segnalano feriti, sul posto anche 118 e polizia stradale.

