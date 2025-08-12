Il rogo
12 agosto 2025 alle 10:20
Olbia, fiamme in un campo rom: l’allarme nella notte in località Sa IstranaL’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio potesse propagarsi alle abitazioni vicine
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allarme nella notte a Olbia in località Sa Istrana per un incendio di sterpaglie che si è poi propagato all’interno del campo rom adiacente.
Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, intervenuti attorno alle 3:30, ha impedito che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni vicine.
Non si segnalano feriti, sul posto anche 118 e polizia stradale.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata