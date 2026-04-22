Tempio, irrompe in tribunale e si barrica in una stanza: intervengono i carabinieriDopo l’allarme l’uomo è stato fermato e preso in consegna dai militari
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Un uomo in evidente stato confusionale questa mattina, prima dell’apertura degli uffici al pubblico, ha fatto irruzione nel palazzo di giustizia di Tempio.
Stando a quanto accertato dai Carabinieri, si tratta di una persona sottoposta alla amministrazione di sostegno. L’uomo si è intrufolato nell’edificio, dove ancora non erano stati attivati i controlli per il pubblico, e ha raggiunto un settore del palazzo di giustizia dove ci sono uffici e le stanze di alcune magistrate. Il personale ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri.
L’uomo è stato calmato e neutralizzato dai militari sino all’arrivo di un medico, quindi è stato portato via dall’edificio. Non sono stati segnalati danni o conseguenze per le persone