Con una cerimonia strettamente privata nel pomeriggio è avvenuta la sepoltura della salma di Angelo Frigeri. Nel cimitero di Tempio sono arrivati intorno alle 16 i familiari più stretti di Frigeri e un sacerdote.

L’uomo, 40 anni, è morto suicida, alla vigilia della scorsa Pasqua, in un cella del carcere di Uta, dove stava scontando l’ergastolo per la strage della famiglia Azzena (maggio 2014). Il corpo è stato sepolto a terra, nella parte centrale del cimitero, ed è stata posizionata una semplice croce di legno. I familiari hanno preferito una cerimonia riservata, a porte chiuse.

La Procura di Cagliari (che procede per il reato di istigazione al suicidio) non ha dato il via libera alla cremazione della salma. Nel frattempo proseguono le indagini sulla morte dell’uomo. Il pm titolare dell’inchiesta attende di conoscere l’esito degli accertamenti del medico legale. L'avvocato della famiglia Frigeri, Gianfranco Frongia, ha già presentato diverse istanze al pm.

© Riproduzione riservata