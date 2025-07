«Non faccio mai pubblicità alle attività commerciali: non rientra nei miei ruoli istituzionali», ha scritto la sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, «ma in questo caso sento di dover fare un’eccezione, perché non si tratta di promuovere un’impresa, bensì di riconoscerne l’utilità sociale».

La sindaca si riferisce alla riapertura della discoteca Estasi’s Club, alla cui inaugurazione ha partecipato: era chiusa da qualche tempo. Un locale da lei ritenuto «molto di più di una semplice discoteca: è un punto di riferimento per i nostri giovani, uno spazio sicuro dove possono divertirsi senza dover affrontare lunghi spostamenti in auto verso altri centri. E questo, per molti genitori, fa la differenza. Sapere che i propri figli hanno un luogo di ritrovo nel territorio, facilmente raggiungibile, controllato e gestito da persone serie, significa poter dormire sonni più tranquilli».

La sindaca Nadia Matta, dopo essersi congratulata con «Armando Soro e i figli Simone e Stella, per aver ridato vita a un luogo unico nel suo genere», ha voluto riconoscere ai proprietari essere questo «un impegno concreto verso la comunità».

