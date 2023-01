Da luogo abbandonato a “Compendio accogliente”, l'ex artiglieria di Telti diventa un centro per l'accoglienza e il recupero delle persone con disabilità psicofisiche. Con oltre un milione e 120mila euro di fondi europei, il progetto, già appaltato dall'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, nei prossimi mesi trasformerà cinque dei trenta capannoni dell'ex deposito munizioni e alloggi, e parte dei trentadue ettari di bosco, in una struttura specialistica per la riabilitazione delle persone con disabilità e, con la riqualificazione del sistema boschivo, in un percorso educativo di rigenerazione della comunità.

Il progetto (foto Careddu)

All’ingresso del paese, in direzione Monti, in una zona di facile accessibilità da tutto il territorio della Gallura, l'ex deposito logistico artiglieria, costruito nel 1943, diventerà un'eccellenza isolana, dopo quarant'anni dalla sua dismissione.

Il progetto è frutto di un lungo percorso iniziato nel 2009, dopo il passaggio della struttura dal ministero della Difesa alla Regione che l'ha data in concessione al Comune di Telti, proseguito nel 2017 con l'inserimento dell'intervento nel progetto regionale di sviluppo territoriale La città di paesi della Gallura, fino all'appalto, a dicembre scorso.

