Dopo l’udienza conclusa nel tardo pomeriggio, domani si annuncia un’altra difficile giornata per la presunta vittima del caso Grillo. La ragazza che oggi ha parlato per diverse ore confermando, con diverse incongruenze, lo stupro del 17 luglio 2019 in casa Grillo, domani dovrà rispondere alle domande dei difensori dei quattro ragazzi sotto accusa (Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta).

Ma non basta, perché domani potrebbero essere mostrati in aula, per la prima volta, i video che documentano quanto avvenuto la notte del 17 luglio 2019, e, in particolare, il rapporto sessuale tra la vittima e i quattro giovani. Un rapporto che sarebbe avvenuto, secondo la Procura di Tempio, mentre la ragazza era completamente ubriaca, quindi in una condizione di inferiorità.

Oggi la giovane ha ripetuto di avere bevuto alcolici dalle prime ore del pomeriggio del 16 luglio 2019, mentre l’amica, sentita nelle ultime udienze, aveva smentito queste circostanze. Si tratta di uno dei punti decisivi del processo. Domani inizieranno il contro esame gli avvocati Antonella Cuccureddu e Mariano Mameli.

