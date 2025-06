“Spid, il tuo passaporto principale”, è il titolo e l’argomento di un corso, organizzato dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, per “facilitare la vita” ai cittadini, in tempi nei quali la tecnologia digitale è entra in maniera dirompente nella loro vita, nei rapporti interpersonali, nei rapporti con gli uffici e con le istituzioni. Si svolgerà giovedì 12 giugno dalle 16.30 alle 18 a Tempio Pausania, nell’Aula consigliare dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, in via Cannas 1.

È questa una delle iniziative messe in campo dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, della quale fanno parte Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalda. «Non lasciare che la tecnologia diventi un problema, noi siamo qui per te», scrive in un comunicato l’Unione. «Che lo vogliamo o no, la tecnologia è entrata a far parte integrante delle nostre giornate: dallo SPID alla CIE, dai pagamenti online ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, non tutti si sentono ugualmente a proprio agio con questi strumenti, specialmente chi non è cresciuto nell'era digitale».

E proprio per venire incontro a queste esigenze, è stato realizzato il Punto di Facilitazione Digitale, operativo a Tempio Pausania nell'Unione dei Comuni Alta Gallura, completamente gratuito, pensato per supportare tutti i cittadini, con un'attenzione particolare verso coloro che hanno meno familiarità con il mondo digitale, aiutandoli a navigare in rete in modo sicuro.

Più precisamente per usare SPID, CIE, PagoPA, My INPS e gli altri servizi disponibili online, di supporto per orientare all'interno dei siti web delle istituzioni, di assistenza nella compilazione di moduli e nello svolgimento di pratiche digitali. Ci sono poi corsi base per imparare a utilizzare computer, smartphone e tablet.

