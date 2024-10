Il giudice di Tempio, Marco Contu, ha assolto Pasquale Serra dall’accusa di tentato omicidio.

La sentenza di non doversi procedere chiude il caso, perché Serra – pur ritenuto da un perito capace di intendere e di volere al momento dell’aggressione – è stato ritenuto incapace di stare in giudizio in modo irreversibile.

L’uomo, 60 anni, aveva colpito con una fiocina alla testa la vicina di casa Nela Codreanu. La vittima ha perso l’uso di un occhio. I fatti sono avvenuti nel giugno 2023 a Golfo Aranci.

Serra, difeso dagli avvocati Pietro Carzedda e Antonia Mele, ha sempre sostenuto di essersi difeso da un’aggressione. Nela Codreanu era parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocata Cristina Mela.

