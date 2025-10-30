Si erano avventurati con il kayak nelle acque dell'area marina protetta di Tavolara ma il rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche li ha messi in grave difficoltà.

Sono due i canoisti soccorsi dall’intervento della Guardia Costiera di Olbia, il primo individuato nei pressi dell’isola di Molara in balìa delle onde, e prontamente recuperato dall’equipaggio, il secondo recuperato dalla CP 803 sull’isola di Tavolara dove era riuscito a mettersi in salvo.

La segnalazione era pervenuta alla sala operativa dai compagni di escursione, che rientrando nella spiaggia di Cala Suaraccia, a San Teodoro, si sono accorti di aver perso il contatto visivo con due persone del gruppo. Per entrambi i canoisti solo un brutto spavento; le loro buone condizioni di salute non hanno necessitato di assistenza sanitaria.

«La Capitaneria di Porto di Olbia ricorda a tutti coloro che intendono svolgere attività in mare di verificare sempre con attenzione le previsioni meteorologiche, poiché le condizioni del mare possono subire repentini, seppur prevedibili, cambiamenti nell’arco della giornata – la raccomandazione della Direzione Marittima del Nord Sardegna a margine della nota - Nella giornata di ieri, infatti, era previsto un progressivo aumento del vento e del moto ondoso a partire dal primo pomeriggio».

© Riproduzione riservata