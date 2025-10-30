Sorpresi in mare dal maltempo, canoisti soccorsi dalla Guardia Costiera di OlbiaIl primo è stato individuato vicino all’isola di Molara in balìa delle onde, il secondo sull’isola di Tavolara dove era riuscito a mettersi in salvo
Si erano avventurati con il kayak nelle acque dell'area marina protetta di Tavolara ma il rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche li ha messi in grave difficoltà.
Sono due i canoisti soccorsi dall’intervento della Guardia Costiera di Olbia, il primo individuato nei pressi dell’isola di Molara in balìa delle onde, e prontamente recuperato dall’equipaggio, il secondo recuperato dalla CP 803 sull’isola di Tavolara dove era riuscito a mettersi in salvo.
La segnalazione era pervenuta alla sala operativa dai compagni di escursione, che rientrando nella spiaggia di Cala Suaraccia, a San Teodoro, si sono accorti di aver perso il contatto visivo con due persone del gruppo. Per entrambi i canoisti solo un brutto spavento; le loro buone condizioni di salute non hanno necessitato di assistenza sanitaria.
«La Capitaneria di Porto di Olbia ricorda a tutti coloro che intendono svolgere attività in mare di verificare sempre con attenzione le previsioni meteorologiche, poiché le condizioni del mare possono subire repentini, seppur prevedibili, cambiamenti nell’arco della giornata – la raccomandazione della Direzione Marittima del Nord Sardegna a margine della nota - Nella giornata di ieri, infatti, era previsto un progressivo aumento del vento e del moto ondoso a partire dal primo pomeriggio».