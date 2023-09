La moto è andata a sbattere contro il guardrail, poi è volata fuori strada e ha preso fuoco.

È in fin di vita il centauro rimasto coinvolto questa mattina in un terribile incidente avvenuto intorno alle 7,30 al chilometro 336 della Statale 125, in territorio di Arzachena.

Stando alle prime informazioni, ha perso le gambe nell’impatto contro la barriera protettiva al bordo della carreggiata. È stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Olbia.

Lo schianto, all'altezza dell'incrocio con il ristorante SherGan, sarebbe avvenuto durante un sorpasso.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e alla Polizia stradale, anche una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, per domare l’incendio partito dalla moto, che si stava propagando alla vegetazione circostante.

La strada è stata chiusa al traffico.

(Unioneonline/E.Fr.)

