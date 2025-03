La Asl di Olbia conferma la sua linea sul riassetto degli incarichi di funzione organizzativa e professionale e va avanti con la selezione dei candidati, procedura iniziata ieri.

Il direttore generale, Marcello Acciaro con una nota ha fatto il quadro della situazione, escludendo anomalie o motivi di sospensione dell’iter. La Asl precisa: «In riferimento alle ricostruzioni apparse sulla stampa si sottolinea che la videoconferenza svolta ieri con l’assessorato aveva come oggetto principale il tema dell’assetto organizzativo dell’area internistica della Medicina e che, solo a margine della riunione, sono stati forniti chiarimenti sulle procedure di selezione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale. L’Azienda, avendo operato nella piena legittimità nell’attuazione delle procedure di selezione interna, e ravvisando l’indispensabilità e inderogabilità temporale dell’attribuzione degli incarichi per salvaguardare l’assistenza sanitaria che ne sarebbe altrimenti compromessa, provvederà a far inserire nei contratti la clausola di tutela indicata dalla Regione. Le procedure di selezione sono ancora in corso e si concluderanno regolarmente secondo quanto previsto dalla normativa».

La direzione della Asl interviene anche su un’altra circostanza: «In riferimento alla nota inviata alla Direzione da un Dirigente di questa Azienda, citata anche dalla stampa locale, si precisa che ad ogni contestazione su atti ordinari di gestione amministrativa, presentata dal Dirigente in questione, è stata fornita formalmente ogni risposta e che saranno valutati nelle sedi competenti il tenore e il fondamento delle osservazioni».

