Strade, piazze, scuole, impianti sportivi, ambiente e sviluppo economico sono al centro del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 del Comune di Calangianus, presentato dalla giunta con la deliberazione del 19 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) e approvato all'unanimità dall'esecutivo guidato dal sindaco Fabio Albieri.

Tra gli interventi previsti figurano il completamento dei lavori nelle vie Carlo Alberto e Massimo D'Azeglio, la sistemazione della viabilità urbana e la riqualificazione di diverse piazze. Attenzione anche all'edilizia scolastica, con opere di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici.

Per lo sport, il programma comprende la riqualificazione del complesso di Firuccia, finanziato dalla Regione, oltre a progetti per l'ex bocciodromo, un impianto da destinare al padel e la realizzazione di un crossodromo.

Sul fronte ambientale, l'amministrazione punta al miglioramento della raccolta differenziata, al completamento dell'ecocentro di Batiaca e allo sviluppo della Comunità energetica rinnovabile, con l'estensione degli impianti fotovoltaici ad altri edifici pubblici.

Il documento prevede inoltre iniziative per valorizzare il comparto del sughero, il Museo del Sughero, il patrimonio storico e archeologico e i percorsi escursionistici del Limbara. Non mancano gli interventi sociali a sostegno di famiglie, anziani, persone con disabilità e giovani, insieme alle politiche per l'edilizia abitativa pubblica.

Il Dup sarà sottoposto al Consiglio comunale. La realizzazione di una parte degli interventi dipenderà dall'ottenimento di ulteriori finanziamenti e dal completamento delle procedure amministrative. La sfida per il prossimo triennio sarà quindi trasformare la programmazione in opere concrete per il paese.

(Unioneonline/En.Ne.)

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