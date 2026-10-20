Violento schianto frontale ad Arzachena: tre feriti, auto distrutteÈ successo questa mattina sulla provinciale 59, polizia locale e carabinieri sul posto per i rilievi
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Grave incidente questa mattina sulla strada provinciale 59, nei pressi di Arzachena.
Due automobili si sono scontrate frontalmente intorno alle 8.30. Molto violento l’impatto, come testimoniano le immagini delle auto distrutte.
Tre persone sono rimaste ferite, tutte estratte dagli abitacoli dai Vigili del fuoco di Arzachena e affidate alle cure del personale del 118 intervenuto con tre ambulanze.
Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri e la polizia locale di Arzachena.
(Unioneonline)