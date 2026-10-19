La sindaca di Tempio, Gianna Masu, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, martedì 20 ottobre, in concomitanza con i funerali di Mario Manconi, il giovane tempiese di 22 anni stroncato improvvisamente da una gravissima patologia. In una nota della sindaca si legge che la decisione è stata assunta «interpretando il sentimento di profondo dolore e commozione unanime della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché di tutta la cittadinanza. Il giovane Mario Manconi era conosciuto, amato e apprezzato in tanti ambienti sociali e culturali cittadini. ll lutto cittadino sarà in vigore dalle 9,30 alle 13,00, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, per consentire la più ampia partecipazione della comunità al rito funebre. Per l'intera giornata le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz’asta». Nel decreto il Comune invita tutti gli esercenti a sospendere le attività commerciali durante le esequie, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.

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