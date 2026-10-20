La bellezza non si misura con l'aspetto fisico, ma con ciò che ciascuno è capace di esprimere e trasmettere agli altri. È il messaggio che l'attore Stefano Fresi ha portato agli studenti dell'Ipsar di Arzachena, durante un incontro, organizzato dl dirigente Antonello Pannella e dal docente Francesco Giorgioni, dedicato all'accettazione di sé e al superamento degli stereotipi estetici. Un confronto diretto con i ragazzi, nel quale l'attore ha alternato riflessioni personali e battute, affrontando un tema particolarmente sentito dalle nuove generazioni, anche per l'influenza dei social, dove immagini e modelli di perfezione fisica rischiano di alimentare insicurezze e condizionare la percezione di sé.

«Lavorare su se stessi è riuscire a capire quanto si è belli così come si è», ha spiegato Fresi, invitando gli studenti a non inseguire modelli estetici imposti dall'esterno. L'attore ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola, chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze, ma a fornire strumenti per affrontare la vita e sviluppare uno sguardo autonomo, capace di andare oltre i canoni estetici. «Non sottovalutate la vostra bellezza», ha raccomandato agli studenti, ricordando che la giovinezza porta con sé la curiosità, l'entusiasmo e la possibilità di costruire il proprio futuro.

Per Fresi, la vera bellezza emerge soprattutto nelle relazioni, nella sensibilità e nella capacità di comprendere gli altri. L'aspetto esteriore perde importanza quando si impara a riconoscere ciò che una persona comunica. Non è mancata l'ironia, tra una riflessione e una battuta, a cominciare dalla scelta della mensa scolastica come luogo dell'incontro, proprio mentre si parlava di fisicità e alimentazione.

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