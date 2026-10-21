Un unico stile per rendere immediatamente riconoscibili gli uffici di informazione turistica, pur mantenendo le peculiarità delle località in cui operano. È l’obiettivo del progetto approvato dalla Giunta comunale di Arzachena, che ha adottato gli indirizzi e le linee guida per rinnovare l’immagine delle strutture destinate all’accoglienza dei visitatori. L’intervento interesserà quattro sedi: Arzachena, Cannigione, Malchittu e Baja Sardinia. Realtà differenti, distribuite tra centro urbano, aree di interesse archeologico e località balneari, che rappresentano altrettante porte d’accesso al patrimonio culturale, storico e naturalistico del territorio.

Il primo passo sarà compiuto ad Arzachena, dove verrà sviluppato un progetto pilota. Qui sarà studiata la nuova identità visiva, verificandone l’adattabilità agli ambienti e alle necessità operative dell’ufficio. Le soluzioni individuate costituiranno successivamente il modello di riferimento per le altre tre sedi, con gli opportuni adattamenti alle rispettive caratteristiche. L’Amministrazione comunale punta a superare la frammentazione dell’immagine dei punti informativi attraverso criteri comuni, capaci di garantire continuità nella comunicazione e una maggiore riconoscibilità del servizio. Non si tratta, dunque, soltanto di uniformare l’aspetto degli uffici, ma di costruire un sistema di accoglienza visivamente coerente, che accompagni il turista alla scoperta delle diverse realtà comunali.

Il risultato atteso è una rete di uffici accomunati dalla stessa identità, nella quale ogni sede possa continuare a raccontare le specificità della propria località, dal patrimonio archeologico dell’entroterra alle attrazioni della costa.

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