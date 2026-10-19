Sofferenza e vite pesantemente condizionate a causa di accuse completamente infondate: è il significato ultimo delle vicende di Rosa Maria Elvo e Luca Franciosi, coinvolti nelle indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna e scagionati con un provvedimento del gip Marcella Pinna. Nel pomeriggio sono arrivati i commenti delle difese. L’avvocato di Elvo, Francesco Fùrnari ha dichiarato: «Accolgo con soddisfazione il decreto definitivo di archiviazione nei confronti della signora Rosamaria Elvo sin dalle prime fasi della vicenda avevo richiamato pubblicamente alla prudenza alla moderazione e al rispetto della dignità della persona nella consapevolezza che il confine tra cronaca e anticipazione di giudizi di colpevolezza non debba mai essere superato. Oggi gli esiti giudiziari confermano quanto fosse necessario mantenere equilibrio e cautela. Resta l’amarezza per il peso che un’esposizione mediatica così intensa può aver avuto sulla vita di una persona ben prima che la vicenda trovasse la sua definizione giudiziaria».

Anche gli avvocati di Luca Franciosi, Maurizio e Nicoletta Mani, hanno commentato il provvedimento del gip: «Il provvedimento giudiziale pone finalmente nero su bianco la totale infondatezza delle accuse rivolte al nostro assistito. Una decisione che restituisce chiarezza e conferma l’ingiustizia di accuse che hanno coinvolto un ragazzo totalmente innocente».

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