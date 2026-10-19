Olbia, pietre e bottiglie contro il set del film NetflixRaid di alcuni ragazzi in piazza Matteotti. Nel mirino la troupe impegnata a girare la commedia “Un weekend da bamboccioni 3”
Disordini durante le riprese del film “Un weekend da bamboccioni 3”, in piazza Matteotti a Olbia.
Durante uno dei tanti ciak della commedia targata Netflix, tre ragazzi hanno tentato di invadere il set, chiuso al pubblico.
Invitati a lasciare l'area, nel tratto di via Regina Elena che costeggia la piazza, i tre giovani hanno seminato il panico, lanciando bottiglie di vetro e scagliando pietre contro il personale della sicurezza impiegato attorno al set.
Paura tra i presenti che si sono anche barricati all'interno di un bar, dopo aver allertato le forze dell'ordine. Sul posto è poi arrivata una pattuglia dei Carabinieri che è sulle tracce dei responsabili, scappati percorrendo la centrale via De Filippi.