La Corte di Cassazione ha confermato la pena dell’ergastolo per Davide Iannelli, l’uomo condannato in primo e secondo grado per l’omicidio di Tony Cozzolino. I fatti risalgono all’11 marzo del 2022 e sono avvenuti a Olbia.

Davide Iannelli, ora la sentenza è definitiva, è stato ritenuto responsabile del delitto: la vittima venne cosparsa di benzina e cessò di vivere a causa delle gravissime ustioni riportate. Iannelli dopo aver gettato su Cozzolino il combustibile appiccò le fiamme.

Il processo ha fatto emergere, come movente dell’omicidio, le tensioni e i dissidi all’interno di un condominio di via Petta, a Olbia.

I difensori di Iannelli, Abele e Cristina Cherchi, hanno ottenuto l’esclusione della aggravante della premeditazione. Determinante è stato considerato un video, visionato nei vari gradi del procedimento, che ha documentato le fasi del delitto.

Davide Iannelli è il marito di Rosa Bechere, la donna della quale non si hanno più notizie da novembre del 2022.

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