Non ce l'ha fatta l'autista del camion che ieri mattina si è scontrato frontalmente con il camper di una famiglia di turisti lungo la strada provinciale 125, nel tratto tra Olbia e Arzachena.

L'uomo, Mario Suelzu, è morto questa mattina nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Olbia, dove era arrivato in arresto cardiaco.

Sul camper viaggiava una famiglia di quattro turisti slovacchi, fra cui due ragazzi di 11 e 14 anni, tutti trasportati in ambulanza al Pronto soccorso di Olbia in condizioni non gravi.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale che ora dovrà approfondire gli accertamenti per stabilire le responsabilità dell’incidente.

