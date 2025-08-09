Una bella serata di musica che si è conclusa con un incidente e l’intervento del 118.

Succede ad Abbiadori, al termine del concerto di Francesco Gabbani. Un uomo, camminando per raggiungere la sua auto dopo aver partecipato all’evento, è scivolato sul ciglio della strada e ha fatto un volo di 5 metri, finendo in un dirupo.

Fortunatamente la brutta caduta è stata attutita dalla vegetazione e non ha provocato gravi conseguenze, pur causando numerose escoriazioni al malcapitato.

A soccorrerlo i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, intervenuti all’1 di notte, che si sono calati con tecniche alpinistiche per recuperare il ferito e affidarlo alle cure del 118.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di stato.

