Scivola e finisce nel dirupo dopo un volo di 5 metri, tornava dal concerto di Gabbani ad AbbiadoriIl brutto incidente mentre stava camminando per raggiungere la sua auto al termine dell’evento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una bella serata di musica che si è conclusa con un incidente e l’intervento del 118.
Succede ad Abbiadori, al termine del concerto di Francesco Gabbani. Un uomo, camminando per raggiungere la sua auto dopo aver partecipato all’evento, è scivolato sul ciglio della strada e ha fatto un volo di 5 metri, finendo in un dirupo.
Fortunatamente la brutta caduta è stata attutita dalla vegetazione e non ha provocato gravi conseguenze, pur causando numerose escoriazioni al malcapitato.
A soccorrerlo i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, intervenuti all’1 di notte, che si sono calati con tecniche alpinistiche per recuperare il ferito e affidarlo alle cure del 118.
Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di stato.