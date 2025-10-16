A partire dal prossimo 20 ottobre, lunedì, e fino al 31 del mese, il 17° Stormo Incursori – gruppo addestramento dell’Aeronautica Militare, svolgerà nelle acque di La Maddalena attività militari subacquee e di superficie (senza attività a caldo), in orario diurno e notturno. Le zone di mare interessate dalle esercitazioni sono le seguenti: Zona Alfa – Isola Chiesa – fronte ex Ospedale MM; Zona Bravo – isola di Santo Stefano, lato Est; Zona Charlie – isola di Santo Stefano, lato Sud; Zona Golf – Punta Rossa isola del Porco (Caprera).

Le esercitazioni si svolgeranno nei seguenti orari: dal 20 ottobre al 31 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 17.00; 22 e 23 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 17.00; 29 e 30 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 01.00.

All’uopo il CF Vittorio Vanacore, comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, ha firmato ordinanza (N.133) con la quale dispone tra l’altro che nei periodi e negli orari sopra indicati, durante l’esecuzione dell’attività addestrativa, all’interno degli specchi acquei indicati nella planimetria pubblicata, sono vietati: a) la balneazione; b) il transito, lo stazionamento e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale; c) la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere. I contravventori all’Ordinanza, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

