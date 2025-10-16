Il vescovo di Tempio-Ampurias, mons. Roberto Fornaciari, ha convocato l’Assemblea Sinodale Diocesana per sabato prossimo 18 ottobre, a Tempio Pausania che è la sede episcopale, presso la Palazzina Comando – Eurispes in via delle Terme. L’incontro si svolgerà per tutta la giornata, dalle 9:30 alle 17:00 e sarà inaugurativo del nuovo anno pastorale che abbraccia questi ultimi mesi del 2025 sviluppandosi per tutto il prossimo 2026. L’Assemblea sinodale vedrà la partecipazione di tutto il clero diocesano, della Gallura e dell’Anglona, dei religiosi, dei consacrati e dei fedeli laici, in particolare dei membri dei consigli pastorali e affari economici, nonché catechisti, lettori, accoliti, ministri straordinari dell’eucaristia, operatori pastorali e oratoriali, membri delle associazioni e movimenti laicali e delle confraternite. Sarà quella di sabato prossimo l’occasione, da parte del vescovo di ribadire come la Chiesa sia “syn-odós”, cioè un camminare insieme percorrendo la stessa strada, occasione questa, ha scritto mons. Fornaciari, “per sperimentare la communio nella vita della Chiesa, dove la diversità e la varietà di carismi e ministeri è ricchezza e di cui il pluralismo è il frutto”.

