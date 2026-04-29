Brutto incidente attorno alle 12:30 sulla sp59 bis, all'altezza di Cala Ginepro.

Per cause in fase di accertamento due veicoli che procedevano in sensi opposti di marcia si sono scontrati frontalmente.

Uno dei conducenti è stato trasportato dal personale del 118 in pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

(Unioneonline)

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