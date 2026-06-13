Momenti di paura ieri nel mare di Porto Pollo, a Palau. Un catamarano ha preso fuoco e dopo l’allarme si è reso necessario l’intervento di soccorso congiunto di Guardia Costiera e Vigili del fuoco.

(Foto Vigili del fuoco)
(Foto Vigili del fuoco)

(Foto Vigili del fuoco)

Alle operazioni di spegnimento, coordinate dalla Capitaneria, hanno partecipato un mezzo navale e un elicottero dei vigili del fuoco. Illeso l'unico occupante dell'imbarcazione.

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