È Giuseppe Cozzolino la vittima dell’incidente mortale che si è verificato intorno alle 13 lungo la strada tra Olbia e Loiri Porto San Paolo, sulla provinciale 24.

Il 65enne era il fratello di Toni, il 49enne di Olbia bruciato vivo per strada l'11 marzo 2022 dal vicino di casa, Davide Iannelli, e morto in ospedale dopo dieci giorni di agonia. Cozzolino era a bordo della sua Opel che si è scontrata frontalmente, per motivi in corso di accertamento, con un Range Rover, guidata da un 75enne.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto in un lungo rettilineo. Cozzolino è morto sul colpo, il conducente dell’altra macchina è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Olbia dai sanitari del 118 per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale di Olbia.

Cozzolino era storico ultrà dell’Olbia, molto conosciuto negli ambienti sportivi dell’Olbia Calcio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata