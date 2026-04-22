L’A.S.D. Arzachess si conferma protagonista nel panorama scacchistico nazionale con una partecipazione da record ai Campionati Italiani a squadre. Il circolo gallurese schiera ben dodici formazioni, dieci delle quali già impegnate nel raggruppamento regionale disputato a Sassari, dove hanno ottenuto risultati di rilievo, confermando la crescita costante del movimento.

I riflettori sono però puntati sulle due squadre, “Arzachess Costa Smeralda” e “Arzachess Costa Smeralda Girl”, attese dal 24 al 30 aprile in Continente, a Darfo Boario Terme, per la fase finale nei Master assoluto e femminile, dove si assegneranno gli scudetti. Un traguardo storico per il club: nessun’altra società sarda ha mai raggiunto la serie Master, mentre Arzachess centra per la quarta volta la qualificazione con due squadre.

Dopo il terzo posto conquistato nel 2025, la formazione maschile si presenta con ambizioni importanti. Il capitano Francesco Sonis, campione italiano assoluto nel 2025, potrà contare su giocatori di alto livello come i maestri Fide Nicholas Paltrinieri e Stefano Gonzalo Maldonado, oltre al fuoriclasse statunitense Awonder Liang, grande maestro e numero 24 del ranking mondiale, il più quotato dell’intera competizione.

Nel Master femminile, la squadra guidata dalla maestra internazionale Camelia Ciobanu si affida all’esperienza di Francesca Garau e al talento delle sorelle Claudia e Alessandra Scarpa.

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