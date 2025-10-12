C’è oggi domenica 12 ottobre, l’anticipo, a Santa Teresa Gallura della festa patronale (14-15-16 ottobre) col 7° Raduno della Torre”, auto e moto d’epoca, in collaborazione con il Motoclub, a partire dalle 9:00 con le premiazioni pomeridiane in Piazza Vittorio Emanuele I. Domani lunedì si parte con i vespri che rappresentano l’anticipo delle funzioni religiose che si svilupperà nei 3 giorni successivi.

La messa in onore del patrono San Vittorio martire, martedì 14 ottobre, sarà presieduta dal vicario collaboratore della parrocchia di Luras, Don Cosma Caria, quella in onore di Santa Teresa Davila dal parroco Don Romolo Fenu, mercoledì 15 ottobre, e l’ultima per il terzo santo patrono, Isidoro agricoltore, di giovedì 16 ottobre, dal parroco di Palau, Don Paolo Pala.

Messe celebrate tutte nella parrocchiale di San Vittorio sempre alle 11:00 e precedute da processioni aperte da bande e gruppi folk e figuranti. Ma non ci saranno solamente celebrazioni religiose quelle per i santi patroni ma come di consueto saranno arricchite e integrate da eventi di carattere musicale (di generi diversi), intrattenimento, culturale, gastronomico, dedicate a grandi e bambini nelle 3 giornate di festa.

Tra gli eventi la cerimonia di premiazione del 30º primo di poesia gallurese corsa alle 16:00 di martedì 14 ottobre nella piazza Vittorio I e nella serata alle 22, dj set di dj Marvin e Andrea Prezioso. Live set di Carolina Marquez, open Dany Jeey. Mercoledì 15 ottobre alle 22 il format Abbronzatissima, Live St di Fred De Palma. Mentre giovedì 16 ottobre sempre alle 22 ci sarà Giuliano Palma in concerto. Non mancheranno anche quest’anno i fuochi artificiali presso la torre spagnola.

