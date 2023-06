«Al 29 giugno ci imbattiamo nella totale assenza del salvamento a mare, servizi igienici aperti a macchia di leopardo. Il tutto oltre ad essere un danno per le ambite bandiere blu (requisito richiesto) è un male per il territorio e per la sicurezza di turisti e locali. Mi auguro che si possa intervenire nel minor tempo possibile». A scriverlo sulla propria pagina Facebook è Andrea Ogno, consigliere di minoranza del gruppo "Lungoni! è il Momento".

«Per fortuna a 31 anni la memoria è ancora buona e non m’inganna; ricordo perfettamente chi, dal tavolo della minoranza con interrogazioni, proclami e articoli, ribadiva l’importanza di farsi trovare pronti con l’avvio della stagione, probabilmente poi nella stanza dei bottoni qualcosa è andato storto». E chiaro è il riferimento alla sindaca Nadia Matta ed alla sua maggioranza. Nello scorso mandato amministrativo, col sindaco Stefano Pisciottu, Matta era infatti all’opposizione mentre Ogno in maggioranza (consigliere con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili).

«Come è auspicabile in un paese a trazione turistica, l’inizio della stagione dovrebbe coincidere con un comune in forza e pronto ad accogliere i turisti che si riversano in paese e sulle nostre amate spiagge», scrive ancora Ogno. «Ad oggi con grande rammarico noto carenze organizzative che rasentano l’inverosimile, non più scusabili da chi si appresta ad entrare nel quarto anno amministrativo».

