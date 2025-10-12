Si è concluso con il risultato di 1-1 l’incontro di calcio la Nazionale Italiana Parlamentari e una rappresentativa di vecchie glorie di Santa Teresa Gallura, organizzata dall’associazione di Piccoli Passi, presieduta da Elena Spigno, che si occupa da 10 anni di disturbi dell’età evolutiva ed in particolare di disprassia, disturbo dello sviluppo neurologico che causa difficoltà nella coordinazione dei movimenti, compromettendo sia le abilità motorie come correre o saltare che quelle anche quelle dello scrivere o dell'allacciarsi le scarpe.

La Spigno, con la duplice finalità di sensibilizzare al problema e di raccogliere fondi, si è rivolta al parlamentare teresino, Dario Giagoni, che ieri, ha convinto i colleghi della Nazionale dei parlamentari, della quale fa parte, a scendere in campo al Tomaso Mariotti per un incontro di calcio. Gli onorevoli, sia del Senato della Repubblica che della Camera dei Deputati, scesi in campo nel corso dei 90 minuti sono stati: Diego Cosentino, Andrea Casu, Gianni Lapis, Fabio Pietrella, Marco Oggiara, Dario Giagoni, Remo De Bellis, Alessio Bellesi, Marco Ilari, Giovanni Currò, Sebastiano Monello, Antonio Muzzu, Martino Spezzigu, Andrea Pilia.

«Di fronte alla solidarietà ci siamo sempre tutti», ha affermato Dario Giagoni, che per l’occasione portava la fascia di capitano, dopo aver sottolineato che nella Nazionale Parlamentari «il colore politico viene messo da parte, essendo composta da colleghi di tutte le formazioni politiche, di destra, di sinistra e di centro».

