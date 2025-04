Una decisione drastica, quella della sindaca Nadia Matta, pubblicata con ordinanza, ieri 29 aprile, riguardo il conferimento dei rifiuti, limitato a solo mezz’ora al giorno, e di primo mattino. Tutte le utenze domestiche e commerciali presenti nel territorio comunale devono esporre i mastelli per la raccolta dei rifiuti esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 07:30 del giorno previsto per il ritiro.

È fatto obbligo di chiudere correttamente i mastelli con i relativi coperchi o sistemi di chiusura, per evitare la dispersione dei rifiuti e l’accesso agli stessi da parte di animali. È vietata pertanto l’esposizione dei mastelli in orari diversi da quelli sopra indicati, salvo specifiche deroghe autorizzate per iscritto dal Comune.

La decisione è stata assunta, è scritto nell’ordinanza (n. 28/25), considerato “che si è rilevata, in diverse zone del territorio comunale, la presenza diffusa di mastelli esposti in modo improprio o lasciati aperti, generando condizioni di degrado e problematiche igienico-sanitarie”; oltretutto, prosegue l’ordinanza, è stata rilevato che, “la cattiva abitudine di non chiudere correttamente i contenitori dei rifiuti, unita alla crescente presenza di fauna selvatica, in particolare cinghiali e gabbiani, ha aggravato il problema, provocando la dispersione dei rifiuti su strada e nei marciapiedi”. A ciò si aggiunge, prosegue l’ordinanza, che “non è più tollerabile il conferimento scorretto dei rifiuti presso le isole ecologiche, le quali devono essere utilizzate esclusivamente in casi eccezionali e solo da parte delle utenze domestiche; la sindaca ricorda poi “che esiste la possibilità di conferire i rifiuti direttamente presso l’Ecocentro comunale sito in località Buoncamino, dal lunedì al sabato (dal 01/10 al 31/05), inclusa anche la domenica a partire dal 01/06 al 30/09”.

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale in materia di rifiuti e decoro urbano.

