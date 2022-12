«Gli artefici di questo pessimo spettacolo non sono i turisti, il 4 dicembre, purtroppo, non ce ne sono. Siamo noi, solo noi». Piene di indignazione quanto di amarezza le parole della sindaca Nadia Matta, postate sulla propria pagina Facebook insieme a due foto con la spazzatura abbandonata; un problema, questo, che non riguarda, a dir la verità, purtroppo, soltanto Santa Teresa Gallura. «Per pochi incivili, tutti gli altri rischiano di non avere più a disposizione le isole ecologiche, nate esclusivamente per conferire i rifiuti di utenza domestica e solo eccezionalmente. Inoltre - ha proseguito la sindaca - vi è il rischio di dover essere costretti ad aumentare la tassa relativa ai rifiuti, infatti più rifiuti indifferenziati si producono, più aumentano i costi che il Comune deve sostenere per curare l’igiene urbana».

Nadia Matta precisa che, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità di alcune isole ecologiche, la polizia locale ha potuto individuare gli autori, gente che usa «le isole ecologiche come se fossero una discarica, addirittura conferendo materiale di risulta», e sta provvedendo ad emettere le sanzioni.

