Santa Teresa Gallura continua a crescere, ma l’analisi degli ultimi tre anni mostra chiaramente da dove provenga questo aumento. Nel 2025 i residenti hanno raggiunto quota 5.358, contro i 5.294 del 2024 e i 5.255 del 2023.

L’incremento, però, non deriva dalle nascite, che continuano a diminuire: 39 nel 2023, 16 nel 2024 e appena 15 nel 2025. Di segno opposto, ma su valori più elevati, i decessi: 60 nel 2023, 57 nel 2024 e 58 nel 2025. Il saldo naturale resta quindi pesantemente negativo.

Anche i matrimoni mostrano un andamento altalenante: 17 nel 2023, un crollo a 9 nel 2024, per risalire a 20 nel 2025, il dato più alto del triennio.

A sostenere la crescita demografica sono ancora una volta i flussi migratori. Nel 2025 si sono registrati 202 nuovi iscritti all’anagrafe, tra arrivi da altri comuni, dall’estero e per altre cause, a fronte di 92 cancellazioni per trasferimento.

Nel 2024 gli immigrati erano stati 181 e gli emigrati 110; nel 2023 le cancellazioni erano arrivate a 125.

Il saldo migratorio positivo, seppur con oscillazioni, rimane quindi il vero motore della crescita della popolazione teresina.

Questa tendenza si inserisce in un quadro di lungo periodo: dai 4.024 abitanti del 1991, si è passati ai 5.018 del 2011, ai 5.036 del 2022, fino agli oltre 5.350 attuali.

Santa Teresa Gallura cresce, ma lo fa soprattutto perché attrae nuovi residenti, mentre le nascite diventano sempre più rare.

