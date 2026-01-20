via sonnino
20 gennaio 2026 alle 15:39aggiornato il 20 gennaio 2026 alle 15:42
Santa Teresa Gallura, crolla il tetto di una casa: stabile inagibileSul posto anche la Polizia Locale e personale dell'ufficio tecnico del Comune
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Intorno alle 13 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Sonnino a Santa Teresa Gallura per il crollo parziale del tetto di un'abitazione privata.
A causa della gravità del cedimento si è reso necessario dichiarare lo stabile inagibile. Sarà cura del Comune trovare una sistemazione alternativa per l'unica occupante.
Sul posto anche la Polizia Locale e personale dell'ufficio tecnico del Comune di Santa Teresa Gallura.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata