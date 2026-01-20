Intorno alle 13 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Sonnino a Santa Teresa Gallura per il crollo parziale del tetto di un'abitazione privata.

A causa della gravità del cedimento si è reso necessario dichiarare lo stabile inagibile. Sarà cura del Comune trovare una sistemazione alternativa per l'unica occupante.

Sul posto anche la Polizia Locale e personale dell'ufficio tecnico del Comune di Santa Teresa Gallura.

