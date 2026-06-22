Cresce la preoccupazione dei residenti del quartiere Santa Maria e Orgosoleddu per le condizioni di degrado di alcune aree della zona e per la mancata risposta alle segnalazioni inviate negli ultimi mesi agli uffici competenti. A denunciare la situazione è il Comitato di Quartiere che, in una nota pubblica, parla di «persistente mancanza di interventi» e di richieste rimaste sostanzialmente senza riscontro. Tra le criticità segnalate lo stato di piazza Nassirya, dove il mosaico centrale presenta da oltre un anno un ampio buco mai riparato.

Secondo il Comitato, nonostante le segnalazioni ufficiali e i successivi solleciti, l’area continuerebbe a essere priva di adeguate protezioni, rappresentando un potenziale pericolo soprattutto per i più giovani che frequentano quotidianamente la piazza. Nel comunicato evidenziata anche la situazione di via Giotto, nel retro della piazza, dove il manto stradale dissestato, le profonde buche e gli accumuli di fango rendono difficoltoso il transito dei residenti. Il Comitato lamenta inoltre l’assenza di interventi di manutenzione ordinaria e di un adeguato servizio di pulizia.

«Siamo giunti a un punto in cui non è più possibile rinviare gli interventi necessari – dichiara Mario Deledda, presidente del Comitato di Quartiere – Il nostro appello è dettato dalla necessità di proteggere i nostri ragazzi e garantire decoro alla nostra zona». Nella nota si sottolinea inoltre che, in assenza di riscontri concreti e tempi certi per l’avvio dei lavori, il Comitato potrebbe valutare ulteriori iniziative di protesta.

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