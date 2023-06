Sull’onda dell’inclusione a bordo del kite surf tra le acque de La Cinta. Ieri, domenica 18 giugno, presso la “kite zone” sulla spiaggia teodorina più amata dai surfisti, è stata una domenica all’insegna dello sport inclusivo. Dopo il primo appuntamento dello scorso novembre, l’istruttore Fiv ed educatore sportivo, Fabio Tiboni, titolare della kite Gym SSD di San Teodoro, ha nuovamente invitato i ragazzi con disabilità della Speedy sport Asd di Dorgali per una prova gratuita a bordo delle tavole volanti.

La lezione teorico pratica di ieri era aperta anche a tutti gli adolescenti del centro gallurese, grazie ad un nuovo format dell’evento con il quale si intende promuovere lo sport quale veicolo di inclusione a 360 gradi.

La missione della Kite Gym, la società sportiva dilettantistica che da anni è attiva a San Teodoro con la pratica e la promozione del kite surf, è infatti quella di promuovere questa spettacolare attività quale stimolo adolescenziale per intraprendere nuove discipline, conoscere il mare, il vento e generare nuove passioni nei giovani. Lungi dall’essere uno sport per soli atleti professionisti, il kite surf può essere praticato tutto l’anno e si presta benissimo come sostegno alla disabilità. Un percorso esperienziale alla portata davvero di tutti capace di stimolare passione e divertimento tra mare e vento.

© Riproduzione riservata