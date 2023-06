Incendio a San Teodoro.

Il rogo, di dimensioni moderate ma molto vicino alle case, si è sviluppato poco dopo le 15.30 in una zona abitata non distante dal centro dal paese e ha richiesto l’intervento di due mezzi dei Vigili del Fuoco di Siniscola e un elicottero.

Il velivolo ha dovuto fare diversi lanci, caricando l’acqua dallo specchio di mare antistante la vicina spiaggia di Cala D’ambra per tentare di domare le fiamme alimentate più volte dal vento.

La zona residenziale in cui si è sviluppato il rogo è a ridosso di una campagna ricca di vegetazione e di alberi di grandi dimensioni.

Sulla pagina Facebook del Comune è stata pubblicata in tempo reale una comunicazione urgente sulla chiusura al traffico della via interessata, Via Rinaggiu, e l’invito ai cittadini a non avvicinarsi per non intralciare l’intervento.

Sul posto anche la compagnia barracellare e gli agenti della Polizia Locale. Il grosso delle fiamme è state domato dopo circa mezz’ora. Ancora da chiarire l'origine del rogo.

