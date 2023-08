La mattinata tra i filari della Vigna Teo D’oro è un appuntamento molto atteso tra i bambini di due centri estivi di San Teodoro e Budoni.

Questa mattina una cinquantina di ragazzi del camp Asd Progetto Calcio San Teodoro, si sono cimentati nella vendemmia delle uve di vermentino organizzata da Martina Cianfarani, titolare del panoramico vigneto con vista sulla Laguna e sulla spiaggia La Cinta.

Cesoie alla mano i piccoli vignaioli in erba hanno dato il via alla raccolta dei grappoli che daranno vita alle bottiglie di “Origina”, la prima delle 3 etichette create finora dal vigneto teodorino.

«Per me è un onore avere qui, per il terzo anno consecutivo, i bambini del camp – ha commentato l’imprenditrice – perché in questo modo anche i più piccoli capiscono l’importanza di questo lavoro e imparano a conoscere tutto il processo di produzione che dai campi arriva al prodotto finito. È anche un modo per noi produttori di creare un legame duraturo con il territorio, per questo invito sempre sia i ragazzi di San Teodoro che quelli della vicina Budoni. Inoltre mi ha fatto molto piacere che quest’anno diverse famiglie di turisti hanno chiesto di far aderire i loro figli all’iniziativa».

Una giornata full immersion nel mondo del vino per una sessantina di piccoli viticoltori che, poco prima della raccolta vera e propria, hanno assistito con curiosità alla lezione introduttiva sulle dinamiche aziendali, affrontando argomenti di grande attualità come la sostenibilità. B

ottiglie in vetro riciclato e il tradizionale utilizzo del sughero sardo per i tappi sono stati i focus del briefing tenuto da Martina Cianfarani, così come la digitalizzazione del vigneto e l’accurato studio di marketing che precede l’uscita di ogni etichetta. Sotto la supervisione degli educatori, e con le indicazioni dello staff del vigneto, i bambini hanno tagliato gli acini e riempito le cassette da caricare sul trattore, il tutto accompagnato da grandi risate e numerosi assaggi.

«Dopo la bella esperienza dello scorso anno, abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Martina perché i bambini già a inizio stagione ci hanno chiesto di poter tonare a vendemmiare – ha spiegato l’educatrice e coordinatrice del camp, Laura Giua - anche i nostri allievi più piccoli, di 5 anni, hanno seguito la spiegazione del processo produttivo che si svolge nel corso dell’anno e che culmina con la raccolta, ma più di tutto loro adorano tagliare i grappoli».

Domani la vendemmia dei bambini proseguirà con gli allievi del Budoni Summer Camp.

