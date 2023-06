Stava facendo il bagno, quando un malore lo ha stroncato davanti agli occhi dei tanti che prendevano il sole a Capo Coda Cavallo, nel comune di San Teodoro.

La vittima è un turista romano di 81 anni, in vacanza in Sardegna.

Non è chiaro se a causare la morte sia stato il malore o l’annegamento, ma l’arrivo dei soccorsi è risultato inutile: per l’uomo non c’è stato niente da fare.

(Unioneonline/L.Ne.)

