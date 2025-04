Presentato (anche) nella sede olbiese il programma Salude&Trigu, principale azione di promozione territoriale della Camera di Commercio di Sassari, che interviene sulla valorizzazione turistica degli eventi culturali e di tradizione.

Un milione di euro per 100 eventi finanziati, distribuiti su 66 comuni; in Gallura 25 le manifestazioni, tra cui 5 nell’ambito delle produzioni tipiche, 3 in quello del folklore e dei riti tradizionali, 13 tra arti visive, musica e letteratura.

«Il valore di questo progetto è duplice, il primo di essere un vero e proprio programma di marketing territoriale che comprende cento eventi che racconteranno il Nord dell’ Isola – ha detto il presidente Stefano Visconti - l'altro è di avere creato una rete; ora si è capito che la collaborazione fa la forza».

Un concetto ribadito della vicepresidente, Maria Amelia Lai. «La nascita di Salude&Trigu ci ha aiutato a coordinare le persone che già lavoravano per il loro territorio e le ha messe a lavorare insieme in una forza comune. I soldi che vengono utilizzati per cofinanziare i vostri eventi sono esclusivamente della Camera di Commercio pagati dalle nostre imprese, l’idea è che con questa promozione in qualche misura ritornino alle imprese stesse – ha poi sottolineato – Questo brand sta funzionando e diventando un modello da copiare».

Una grande scommessa di territorio per il segretario generale, Pietro Esposito. «Da quando è partito gli eventi legati alla tradizione sono cresciuti esponenzialmente e siamo riusciti a ridare forza a quelli che si stavano perdendo. In qualche modo Salude &Trigu ha anticipato la tendenza del vivere un’esperienza, ovvero entrare in contatto davvero con ciò che accade nei luoghi, e ora la sta reinterpretando - ha detto - La sfida è poter arrivare in Sardegna a costi molto più ridotti, noi siamo la meta top tra le località italiane e del Mediterraneo».

Antonella Viglietti, responsabile ufficio Salude &Trigu, ha poi ricordato la forte coesione che si è creata tra gli attori del mondo associativo e la crescita degli eventi ammessi al programma, dai 19 di sette anni fa ai 100 di adesso. A sostegno del programma, dal 2021, la comunicazione digitale affidata a due agenzie, Punkomat Project e Visit Italy, entrambe presenti alla conferenza stampa.

«Visit Italy è diventato il quinto hashtag di destinazione più visitato al mondo – ha detto il fondatore Rubén Santo Pietro– Salude e Trigu ha raggiunto 151 milioni di persone. L’impegno nostro e della Camera ha portato i suoi frutti in termini di presenze».

