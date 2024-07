Canoni di concessione alleggeriti per la ruota panoramica di Olbia: la società di Kevin Lupetti, proprietaria dell’impianto, vince la battaglia legale iniziata nel 2022 e approdata al Consiglio di Stato.

L’imprenditore, rappresentato dagli avvocati Antonello Desini, Nicoletta Mani e Gianfranco Filigheddu, ha incassato l’annullamento della ingiunzione del pagamento (dell’Autorità portuale della Sardegna) dell’intero canone per l’anno 2020, circa 100mila euro. La società di Lupetti aveva chiesto all’Autorità portuale regionale la riduzione e l’esenzione dal versamento, per la drastica riduzione di attività nel 2020, causata dall’emergenza pandemica Covid. L’impianto è installato su un’area demaniale. Per la ruota era stata sollecitata l’applicazione delle norme nazionali che alleggeriscono il peso fiscale e dei canoni sul suolo pubblico, a tutto favore delle imprese colpite dall’emergenza pandemica. L’Autorità portuale aveva detto no, sostenendo che gli sgravi si applicano solo ad alcune tipologie di concessione. Il Consiglio di Stato, invece, ha confermato che «non esiste alcuna ragione che impedisca di applicare l’esenzione, prevista in favore dei concessionari di “suolo pubblico” (anche) ai concessionari di parti del demanio comunale, non sussistendo differenze sostanziali – quanto alle note esigenze di rilancio delle attività nel periodo di crisi - tra attività svolte sul suolo comunale e attività svolte sul demanio statale».

Lupetti sostiene di avere subito pesanti conseguenze, per lo stop forzato della sua attività durante l’emergenza pandemica.

© Riproduzione riservata